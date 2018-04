Target y Hunter se unen para lanzamiento de una colección de ropa. La marca de ropa británica Hunter se une a Target y lanzarán una línea de ropa exclusiva para la temporada de primavera, con más de 300 prendas. Esta colección se lanzará este sábado y estará disponible hasta el 14 de junio, según la página web de Target para este lanzamiento.

Según Target, esta colección de Target y Hunter para toda la familia, celebra los valores compartidos de ambas marcas con un espíritu innovador. La colección incluye “una colorida gama de ropa para todo tipo de clima, lo que permite que la familia pueda divertirse a la intemperie, no importa dónde estén o lo que hagan”, explica la empresa en su página web.

El nombre de la colección es Hunter for Target, y se anunció en marzo. Incluye artículos mucho más baratos que el rango de precios típico de Hunter, según informa NBC. Hunter es mejor conocido por sus botas de lluvia originales Wellington, que cuestan entre $ 135 y $ 155.

Las versiones Target de esas mismas botas se venderán por $ 40.

La línea de edición limitada ya está disponible en el sitio web para aquellas personas que poseanla tarjeta Target REDcard.

#HunterxTarget is almost here! Get shopping tips & an update on the women's tall rain boots: https://t.co/PP6lxhME0z pic.twitter.com/OtVpHLLWVa — Target (@Target) April 14, 2018

It's nearly time! The Hunter for Target collection lands tomorrow. Available in select @Target stores and on https://t.co/lQZfi9kkA9. #HunterXTarget pic.twitter.com/1UOCDRaNAc — Hunter (@HunterBoots) April 13, 2018

Los artículos de la colección de Target y Hunter están disponibles para hombres, mujeres, niñas, niños y niños pequeños. Los precios van desde los 5 hasta los 80 dólares. La novedad de esta colección de Target y Hunter es que algunos artículos, como hamacas, sombrillas para el sol y heladeritas portátiles, nunca han sido producidos por Hunter en los 162 años de historia de la compañía.

Esta sociedad con marcas de primer nivel no es la primera de Target. Según informa el Washington Post, es la última de una serie de colaboraciones que en las últimas dos décadas han cambiado la imagen del minorista, ayudando a establecerlo como una alternativa de mayor nivel que Walmart, uno de sus mayores competidores. Target ha lanzado colaboraciones por tiempo limitado con marcas de lujo ya establecidas como Missoni, Alexander McQueen y Jean Paul Gaultier, así como con diseñadores prometedores como Jason Wu y Prabal Gurung.

