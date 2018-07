A Rashel Díaz le tocó celebrar su cumpleaños número 45 en Rusia, donde desde hace unas semanas realiza la cobertura del Mundial de Fútbol para ‘Un Nuevo Día’; sin embargo, su equipo de trabajo se las ingenió para darle un sorpresa que nunca olvidará.

A través de un video compartido por el programa en su cuenta en Instagram, su familia le hizo llegar un lindo mensaje a la presentadora. “Mi vida, ya pronto estás aquí y vamos a disfrutar tu cumpleaños como tiene que ser, aquí con toda la familia”, le dijo su esposo Carlos García. Mientras que su hija agregó: “te extrañamos mucho, mami. Te amamos”.

Por otro lado, su mamá también estuvo presente en el festejó y le dedicó unas emotivas palabras: “Mi vida, cómo te amo. Tú lo sabes bien, un amor incondicional. Pronto estamos juntas, te queremos mucho”.

Rashel Díaz no puede contener el llanto

Al ver el detalle tan especial que le tenían preparado, Rashel no pudo contener las lágrimas. “¿Era posible una mejor sorpresa de cumpleaños? Y yo que casi no soy llorona… Hahaha. No puedo amarlos más. ¡Qué familia tan bella tengo!”, confesó en su cuenta en Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: Hermana de Chiquis Rivera enloquece las redes con su talento (VIDEO)

Además, durante el show, declaró lo significativo que era para ella el amor de su familia: “Todo el que me conoce sabe que soy muy unida a mi familia, pero también mi familia me ha enseñado el valor del trabajo y la responsabilidad que nosotros tenemos. Y mis hijos son mi vida, ellos saben que cada día que me levanto es para darle un buen ejemplo y tratar de ser la versión de mí para que ellos al menos imiten ese buen ejemplo”.