¡Sin tapujos! Geraldine Bazán confiesa si alguna vez fue o no infiel

A pocos meses de su separación, Geraldine Bazán sorprendió al revelar sin tapujos algunos detalles sobre su vida amorosa, durante una entrevista con el presentador Burro Van Ranking, en el programa Hoy.

Para empezar, la actriz reconoció que los celos pueden atacarla a veces, pero siempre tiene un razón para ello: “Las mujeres tenemos ese sexto sentido de saber o de sentir dónde uno debería sentirse celosa, creo que lo normal”, afirmó.

Con lo guapa y talentosa que es, no es sorpresa para nadie que, tras dar a conocer su nuevo estatus, a Geraldine le llovieran muchos pretendientes: “Claro que se ha acercado gente, pues como una amistad, pero la verdad es que sí he dejado muy claro, no por otra cosa, sino por mí, que no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada. Ahorita no me interesa, no tengo prisa”, declaró sonriente.

“Yo siempre he sido fiel, nunca le he pintado el cuerno a un novio”, aseguró la artista mexicana, quien además también habló con mucha sinceridad sobre sus inseguridades: “me veo en el espejo y me siento cómoda conmigo misma, me gustaría estar un poco más alta, me gustaría tener un poco más de pierna, pero porque nunca estamos totalmente conformes”.

Así responde Geraldine Bazán a quienes la llamaron “cachetona”

No obstante, Bazán se muestra muy confiada en su belleza, a pesar de que muchos consideran que se la debe en parte al cirujano. De hecho, hace unos días, compartió una foto del recuerdo, tomada hace 12 años mientras grababa la telenovela Tierra de Pasiones, donde se evidencia lo mucho que sus rasgos faciales se han perfilado.

“Hace 12 años haciendo Tierra de pasiones, todos fuimos cachetones. Baby face (cara de bebé) ¿Y?”, escribió la ex pareja de Gabriel Soto al pie de la publicación, que ya acumula más de 27,000 “me gusta” y cientos de comentarios.