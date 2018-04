Al parecer, a Galilea Montijo no la acompleja su pasado ni los rumores que de éste han surgido. Así lo demostró en una reciente emisión del programa Hoy, donde se rió de los especulaciones que aseguraban que en su juventud fue bailarina en un club para hombres.

Todo comenzó con la entrevista que hizo la conductora a su amiga Inés Gómez Mont, donde ésta última reveló que sus padres no querían que se dedicara al mundo del espectáculo.

“A ella, que viene de familia de abogados y demás, le dijeron ¿cómo?”, comentó Galilea al concluir la entrevista con su amiga cercana. A lo que Shanik Berman respondió en broma: “¿Vas hacer teibolera?”, provocando una carcajada en la mexicana, quien añadió también con humor: “¿Cómo teibolera? ¿Y qué creen? Hasta comadres teiboleras”, expresó la mexicana entre risas, refiriéndose a ella misma.

En 2016, la conductora aseguró en una entrevista a ‘Suelta La Sopa’ que solo fue bailarina de antro y que, de haber sido ‘teibolera’ lo hubiese reconocido con la frente en alto.

San Lunes 🙌🏼 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Mar 26, 2018 at 10:42am PDT

“Eramos seis chavos y seis chavas que abríamos los antros en Guadalajara. Pero a todo lo que me he dedicado, siempre lo he hecho con la frente en alto, y si hubiera sido teibolera, también hubiera salido y me hubiera encantado. No me avergüenza absolutamente nada”, reveló.

En sus más de 20 años de carrera artística, Montijo tiene mucho de lo que sentirse orgullosa, pues se ha consolidado como una de las estrellas latinas más exitosas y queridas en la televisión hispana.