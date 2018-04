Shawn Mendes cautiva con cover de Camila Cabello

El cantante canadiense Shawn Mendes no tardó mucho para volver a sorprender a sus seguidores y esta vez también les encantará.

Shaw fue invitado a un programa de radio en Reino Unido para una entrevista y sorprendió a los locutores y radioescuchas cuando cantó una canción de una de sus mejores amigas.

Sí, se trata de Never be the same de Camila Cabello, ya que no se pudo contener a cantar su propia versión del tema.

A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes) on Apr 22, 2018 at 3:50am PDT

Aunque la interpretación fue breve, los locutores estaban asombrados y encantados de oír a Shawn Mendes cantar su propia versión de esta famosa canción.

Asimismo, la radiodifusora publicó parte de la entrevista a través de su cuenta oficial de YouTube, por lo que sus seguidores enloquecieron al escuchar al cantante canadiense.

“Esto fue una sorpresa cuando lo escuché en la radio me encanta”; “Camila y Shawn deberían colaborar nuevamente”; “Su voz es increíble” y “¡Me encantó ese mini cover! ¿Puedo obtenerla en iTunes por favor?”, comentaron algunos de sus fanáticos.

Además agregaron que: “Él me hace sonreír. Gracias por esto”; “Mi sueño hecho realidad”; “Estoy orgulloso de Shawn” y “¡Tiene que hacer una versión de la canción completa!”.

Hubo quienes destacaron la amistad de los dos cantantes: “La mejor amistad: Camila y Shadown”; “Necesito este tipo de amistad en mi vida”; “Amo la amistad de Camila y Shadown”; “Shawmila, su amistad es la mejor”, así como, “¡Necesito un amigo como Shawn! Me encanta shawnmila”.

Hasta quienes consideraron que los cantantes deberían ser pareja: “Creo que Shawn Mendes y Camila Cabello deberían salir porque son perfectos”.

Por otra parte, Shawn desscartó durante la entrevista alguien de One Direction colaborando en su álbum, lo que decepcionó a sus seguidoras, quienes esperaban escuchar algún tema entre Harry Styles y el intérprete pop.

La publicación cuenta con casi 500,000 visitas, donde 526 han escrito excelentes comentarios tanto para Shawn Mendes, como para Camila Cabello.