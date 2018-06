A un mes del avistamiento de la beluga. Con disciplina y trabajo. No tengan miedo a ser lo que son y no tengan miedo a cambiarlo si eso es lo que quieren. Lo único que importa es que sean felices con ustedes mismos. / A month later. Never be ashamed of who you are and how you look, be happy, be confident. It’s ok to let go but it’s also great to have discipline and be healthy. But most importantly just make sure your are happy with your decisions. @valverdefitness …por cierto no es por la nota es porque uno quiere.

