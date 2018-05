Sebastián Rulli revela su secreto para conseguir fotos tan espectaculares

Seriedad: no es sinónimo de tristeza o mal humor; es la actitud con la que debes enfrentar cualquier situación que te importe en la vida para conseguir el objetivo. Da lo mejor de ti, y te aseguro que te divertirás de lo lindo al conseguirlo. Tomando en cuenta la Foto espero que quede claro que es una metáfora,ok?🤪 #motivacion #mentesana #cuerposano 📸 @nick_set_life

