Sebastián Rulli se salva por poco de una grave lesión

Recientemente, la afición de Sebastián Rulli por los deportes extremos casi le provoca una visita al hospital, durante sus vacaciones en la playa.

Por medio de sus redes sociales, el actor compartió un video donde se le veía haciendo esquí acuático pero, mientras se divertía, sufrió un accidente con su tabla que casi le ocasiona una grave caída.

En la publicación, el argentino explicó los detalles del angustioso momento: “¡Y que se me rompen los agarres de las botas a la tabla! Por suerte se me zafaron los 2, si no directo al hospital con alguna rodilla rota”, escribió al pie del video, en donde se observa cómo, repentinamente, su tabla se desprende y el manubrio sale volando, tras soltarlo. Por fortuna, esta vez, el protagonista de… corrió con suerte y no tiene nada que lamentar.

Sin embargo, apostamos a que Angelique Boyer, su pareja, no le gustó mucho esta aventura del actor. Para el momento, la protagonista de ‘Teresa’ se encontraba en Francia, junto a su amiga Fernanda Castillo, con quien vivió una placentera escapada, que aprovechó para visitar a su familia y pasear por los lugares más emblemáticos del país europeo.

Por lo que pudimos ver en redes social, ambas guardarán muy bien en su memoria los espectaculares momentos que vivieron. Además, el viaje también sirvió para afianzar su amistad, pues Angelique le dedicó un dulce mensaje a Fernanda en una publicación en Instagram que así lo demuestra: “Con el tiempo descubres que la persona que más se diferencia de ti, es la que más cosas tiene en común. Una de las cosas más lindas de la vida es que alguien te muestre algo que nunca te ha llamado la atención, lo sientes con la misma ilusión y se vuelve nuestro. Fernanda, ¡qué lindo viaje! Gracias”.