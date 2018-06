¿Sebastián Rulli no quiere tener hijos con Angelique Boyer?

Sebastián Rulli y Angelique Boyer tienen una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo; sin embargo, los famosos se han mostrado muy cautelosos para dar el paso al matrimonio.

De hecho, hace unos meses, el protagonista de ‘Papá a toda madre’ explicó las razones por las que no se casaría, en el futuro próximo: “Dicen que el matrimonio es la causa principal de los divorcios. La verdad es que uno se lleva sorpresas, ¿no? Cuando firmas no sabes lo que firmas y cuando quieres salirte de repente todo cambia. (…) Con solo poder pensar en compartir cosas y ver al futuro es más que suficiente. Lo único que intento es ser como soy y transmitirle a la persona que está conmigo”, aseguró el actor argentino.

No obstante, en una conferencia de prensa, donde estuvieron presentes las cámaras del programa ‘Hoy’, Rulli aclaró si al menos ha considerado tener hijos con Angelique.

“No me lo he planteado como un objetivo de vida, yo me siento totalmente pleno. Lo hemos practicado con Angi, cuando ella se sienta preparada y si realmente lo quiere, yo estoy dispuesto, pero no lo quiero como una meta a conseguir y que luego en caso de que no (se pueda) me frustre”, dijo el galán.

Sebastián Rulli asegura que tiene la ‘relación más hermosa’

Pese a su posición respecto al matrimonio y los hijos, Sebastián recalcó que vive un momento muy feliz en su vida, al lado de su novia y su hijo Santiago Rulli, producto de su relación con Cecilia Galliano. “Tengo la relación más hermosa que he podido soñar, tenemos una familia de estas modernas, donde Santi es totalmente pleno y feliz también, entonces, que sea lo que Dios quiera”, declaró.