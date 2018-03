Sebastián Rulli deja mal parada a su novia Angelique Boyer (VIDEO)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli no dejan de irradiar amor a todo lo que da y, durante una visita al programa Hoy, dieron a conocer algunos detalles íntimos sobre su relación.

Para sorpresa de muchos, el galán argentino dejó muy mal parada a su novia al revelar que su fuerte no es la cocina.

“Ya me llevé mis libritos para aprender a cocinar porque Sebastián me hace bullying, dice que no cocino nada. Me ha destruido delante de la prensa diciendo que no muevo ni un dedo”, aseguró la actriz en tono jocoso.

Sin embargo, la pareja ha conseguido complementarse mutuamente porque, como buen argentino, Rulli presumió que sus asados son los mejores. Además, destacó que a la francesa le gusta mantener todo en orden y colabora lavando los trastes.

La pareja de famosos se ha convertido en una de las más estables y amorosas del espectáculo y, en cada oportunidad que se presenta, no se cohíben de expresar su devoción mutua ante sus seguidores.

“El dinero y el amor no se pueden ocultar. No hay nada más bonito que expresar lo que uno siente a la mujer que ama y si es público, pues mejor. Que todo el mundo lo sepa”, añadió el protagonista de ‘Papá a toda madre’.

Por su parte, Angelique reconoció que tiene un novio muy romántico y detallista y, a su vez, entiende la suerte que le ha tocado a ambos encontrarse: “Somos muy afortunados y cada día valoramos más la relación que tenemos”.