Francisca Lachapel viajó este fin de semana a Atlanta para asistir a las fiestas que se celebraron en torno a la Independencia de México. La ex reina de belleza actuó como anfitriona del evento, donde hubo bailes y música típicos del país centro americano.

“Gracias, Atlanta, por invitarme a la celebración de las fiestas patrias. Agradecida por el cariño que recibí de tanta gente linda. Nos vemos pronto”, escribió la presentadora al pie de un video del encuentro, que publicó en su cuenta de Instagram y que acumuló más de 15,000 ‘me gusta’.

Para la ocasión, la conductora de ‘Despierta América’ lució un jumpsuit, de rayas negras, blancas y azules, que resaltó su elegancia y buen porte. Sin embargo, sus seguidores dejaron caer algunas críticas, pues consideraron que el atuendo no era representativo de las fiestas patrias mexicanas.

“Francisca, ¿a dónde está la ropa adecuada para esta celebración? Ni una Flor en la cabeza te pusiste. No es apropiado tu vestuario para este evento”; “están celebrando la independencia de Mexico, ¿dónde esta la ropa mexicana tuya?, ni una flor ni nada mexicano, no entiendo a qué fuiste”; “te hubieras puesto algo de acuerdo a la ocasión”; “la verdad se equivocó de lugar y de vestuario, nada que ver”, cuestionaron sus seguidores.

Otros incluso rechazaron el esfuerzo que hizo Francisca Lachapel por imitar los pasos de baile: “Te hubieras aprendido un paso mínimo, si no sabes bailar y no eres mexicana, no hagas el ridículo”, comentaron.

No obstante, los fanáticos de la guapa dominicana salieron en su defensa de inmediato: “La gente sufridora por todo critica, si no se pone o si se pone, igual echan veneno”; “no te ves extraña para nada. Disfrute su fiesta”; “Francisca, eres hermosa con la ropa que te pongas, seas o no seas mexicana”, escribieron en el post.