¿Se está quedando calvo? Toni Costa se somete a doloroso tratamiento

Cuando el doctor te pone PLASMA en la cabeza y tienes un resultado increíble…..@quantumedica GRACIAS!!!!! Son increíbles!!!! . Que es el PRP o Platelet Rich Plasma??? PRP Regeneracion de cabello es la terapia no invasiva y segura que trata la pérdida de cabello o el adelgazamiento del cabello. En esta terapia, su propia sangre se usa para estimular el crecimiento de los folículos capilares naturales. Las células llamadas plaquetas se separan de la sangre y luego vuelven a inyectarse en el cuero cabelludo, lo que causa el crecimiento de los folículos capilares. Esto resulta en crecimiento de cabello nuevo. La terapia PRP es un proceso de tres pasos. La mayoría de la terapia con PRP requiere tres tratamientos con una diferencia de 4 a 6 semanas. Se requieren tratamientos de mantenimiento cada 4-6 meses. Para mas información vean el final del video….