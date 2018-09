Adamari López dejó a todos con la boca abierta, este lunes, cuando presumió en ‘Un Nuevo Día’ un anillo en el dedo anular de su mano izquierda, donde suelen usarse las alianzas de matrimonio.

“¿Qué pasó? ¿Que te casaste? Veo doble anillo”, preguntó Rashel asombrada, tras ver la joya al lado del anillo de compromiso de su amiga. A esto la boricua contestó entre risas: “No me casé, tengo doble anillo pero no quiere decir que me he casado”.

Pero ante la insistencia de su compañera, Adamari agregó: “Esta fue mi amiga Tania, que es mamá de unos amiguitos de la escuela, que me regaló este anillo a Toni y a mí para mi cumpleaños y ahora todo el mundo piensa que nos hemos casado”.

Aunque la pareja de famosos no ha llegado al altar, su relación es una de las más sólidas y amorosas en el mundo del espectáculo, especialmente desde que tuvieron a su hija, Alaïa, hace tres años. Y, al parecer, ambos están de acuerdo en que no necesitan un papel para formalizar su relación: “Toni dijo que para él ya estábamos casados y que tener nuestra hija es como ya un matrimonio”, aseguró la presentadora.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos de sus fanáticos se mostraron encantados ante la idea de ver a la conductora con vestido de novia: “Ada, eres hermosa tanto por dentro como por fuera. No te niego que me encantaría verte vestida de blanco caminando al altar junto a tu amado galán”; “¿y la boda pa’ cuándo?”, comentaron.

Sin embargo, otros usuarios cuestionaron duramente la decisión de Adamari López: “Sí te casaste, ¿por qué esconderlo? y si no, pues ¿cuál es la tosedera?”; “¡No, no! Déjense de cuento, matrimonio es matrimonio, ese tipo esta jugando burro negro”.