Se burlan de Rashel por tener esposo joven y los calla con tremenda respuesta

Tras casi dos años de matrimonio, Rashel Díaz ya está acostumbrada a los comentarios y críticas sobre la diferencia de edad entre ella y su esposo Carlos García.

De hecho, hace un par de días, la presentadora bromeó en sus redes sociales acerca de lo joven que es su pareja, quien es 9 años menor que ella.

El tema surgió gracias a una foto que compartió la cubana, de 45 años, donde presumió el ramo de flores que le regaló García para celebrar que se cumplía un mes más de su matrimonio.

“Amor mío, gracias por hacerme sentir tan amada cada día, gracias por tus detalles. Estas flores tan hermosas me alegran mi día, me demuestran que acerté al decirte sí cuando me propusiste casarnos, de la mano de Dios todo es posible y tú y yo le servimos día a día, ¡te amooooo!”, escribió la famosa latina al pie de la imagen.

Poco tiempo después, varios seguidores le preguntaron a qué se debía el número 23 que aparecía en el hermoso arreglo floral, a lo que un usuario respondió: “El marido tiene 23 (años) y lo están celebrando”.

Pero lejos de tomárselo como una ofensa, Rashel se rió del comentario y replicó a su vez: “Me hiciste reír, pero las bromas las recibo con amor”. Además, explicó: “El 23 es porque es nuestro número ya que el 23 de noviembre es nuestro aniversario. Pero pensándolo bien creo que haré que mi esposo cambie la licencia y se quite años para que tenga 23. Mejor, ¿no?”.

Tras varias desilusiones en el amor y dos matrimonios fallidos, la estrella televisiva encontró en García al hombre de sus sueños, en enero de 2016.

“El Señor me puso en el camino a un hombre […] que me mostró que el amor no era eso que yo pensaba. Lo que me pasaba es que eran heridas mías desde niña que yo tenía que sanar para yo poder acercarme y aceptar a la persona que va de acuerdo conmigo y que sí me va a hacer feliz, que me va a aceptar como soy”, reconoció el mismo año a People en Español.