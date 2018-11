Rutina de belleza en 4 simples pasos, ideal para las perezosas (VIDEO)

Muchas veces, luego de un largo día de trabajo o una noche de fiesta, el cansancio nos gana la partida y olvidamos seguir nuestra rutina de belleza para limpiar el rostro antes de ir a la cama. Sin embargo, lo que pocas mujeres saben es que cada vez que dormimos con maquillaje envejecemos 5 días.

Así que, si queremos evitar la obstrucción de poros, los brotes de acné o el envejecimiento prematuro de la piel, es necesario seguir una rutina de belleza diaria para el cuidado del rostro.

Rutina de belleza para la noche:

1. Desmaquillante. Es el paso más importante en la rutina de belleza. Puedes utilizar productos en gel, leche desmaquillante o fórmulas bifásicas, dependiendo de tu tipo de piel. No olvides repartir el producto por todo el rostro y masajear de manera uniforme. Para retirar el producto, puedes utilizar una esponja, una toalla húmeda o almohadilla de algodón.

2. Tónico. Algunas personas no incorporan el tónico a su rutina de belleza porque creen que no es tan importante. No obstante, este producto ayuda a equilibrar el Ph de la piel y le brinda un brillo especial.

3. Crema hidratante. No solo permite que la piel luzca sana e hidratada, también ayuda a que la piel no se escame o luzca acartonada.

4. Contorno de ojos. Nunca es demasiado temprano para incorporarlo a tu rutina de belleza. Ayuda a evitar los signos de cansancio, las líneas de expresión y las arrugas conocidas como ‘patas de gallo’.

Rutina de belleza para el día

1. Lavarse el rostro. Puedes utilizar un jabón en barro con Ph neutro o un limpiador liquido o de gel. Todo dependeré de tu tipo de piel y de las necesidades de tu estilo de vida.

2. Hidrata la piel y usa protector social. Este es un paso imprescindible para el cuidado de la piel. Utilizar protector solar todos los días del año, ya sea invierno o verano, y así evitarás el envejecimiento prematuro y la aparición de manchas.