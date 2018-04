Rumores de reunión entre Luis Miguel y Stephanie Salas

Ladies night!🥂👯‍♀️ @michellesalasb ❣️ @pololoungeny #pololoungeny #nyc🗽 @aperolspritzfr 🍹#aliceinnewyork

A post shared by Stephanie Salas✨ (@stephaniesalasoficial) on Apr 8, 2018 at 6:50pm PDT