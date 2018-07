Hace algunos días se reveló a Rosie Rivera como participante de la competencia de baile ‘Mira Quién Baila’, por lo que la hermana de la fallecida Jenni Rivera ya se prepara y detalló si considera que sus “arreglitos” estéticos le podrían causar problemas en la pista.

Rosie Rivera se encuentra más que emocionada de formar parte del programa, ya que lo ha tomado como un reto personal y sin duda quiere alzarse como la ganadora.

En entrevista para Univisión, cadena donde se transmitirá la nueva temporada, Rivera declaró:

“Quiero ganar, quiero llegar a las finales, quiero vivir en México 8 semanas, ya lo tengo en mi mente ya lo tengo preparado, pero llegue a donde llegue quiero crecer. Que Rosie en la competencia, aunque es saludable y me encanta, es más conmigo”.

Rosie Rivera no cree que sus arreglos estéticos afecten su desempeño

En cuanto a las cirugías estéticas que se ha realizado últimamente, Rosie considera que ya hace tiempo de ello, por lo que no cree que puedan impactar negativamente en su desempeño en la pista:

“No creo, no creo fíjate, el último arreglito que me hice fue hace… mi niño ya tiene año y medio, no, fue más de como nueve meses ponle, no ya casi el año, y hago mucho ejercicio con pesas, y me cuido muy bien. Hablo mucho con mi doctor, con mi entrenador. Sé que es diferente ser bailarín y sí puede haber heridas, pero creo que va a ser lo normal; de si ensayé mucho o si no me estiré mucho, no creo que va a tener nada que ver con los arreglitos”.

La tía de Chiquis Rivera ya se encuentra en preparación para el estreno de ‘Mira Quién Baila’ el próximo 29 de julio, ante lo que declaró:

“Sé que voy a crecer como persona, sé que en mi mente y en mi corazón a mis 37 años todavía tengo mucho que aprender y a veces tienes que salir de tu área de confort para aprender”.