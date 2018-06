Dicen que las canas son el símbolo de la sabiduría pero, a los 29 años, Francisca Lachapel se lamentó en sus redes sociales tras descubrir sus primeras hebras de cabello blancas, mientras se arreglaba en los vestidores de ‘Despierta América’.

A través de las historias de Instagram, la ex reina de belleza compartió el momento cuando se dio cuenta de que ya no tenía una ni dos, sino varias canas que destacaban en su oscura cabellera. La presentadora incluso lloró (en broma) al mostrarle a sus seguidores ‘las pruebas’ del paso del tiempo. No obstante, su estilista le restó importancia a su pequeño drama y aseguró “que eso no es nada”.

También dudamos que unas cuantas canitas, fáciles de esconder, vayan a restarle belleza a la dominicana, quien además se muestra muy feliz y enamorada últimamente.

Francisca Lachapel enciende debate en redes por su outfit

Aunque, seguramente, sus fanáticos le perdonaron unas pocas canitas, muchos no le dejaron pasar su elección de vestuario, pues este lunes la conductora se arriesgó con unas sandalias estilo gladiador, regalo de su amigo Alejandro Chabán, que provocaron un intenso debate en redes sociales.

La ex modelo combinó el polémico accesorio con un vestido rojo, tipo maxi blazer, que destacaba sus tonificadas piernas; sin embargo, para muchos usuarios, los zapatos le restaron elegancia a su outfit.

“El vestido muy lindo pero esas zapatillas no me gustan, no van contigo”; “esos zapatos están horribles, mama, pero el vestido te queda muy lindo”; “me encantas tú y todo lo que te pones, pero esas zapatillas no las ubico para el programa”, criticaron algunos seguidores, en el post que compartió en Instagram.