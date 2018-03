Me interné en el @pritikinwellness del Doral en Miami donde me han puesto un plan de comidas y ejercicios para cambiar mi vida Me levanto muy temprano y hago ejercicios y como saludable sin sal o azúcar. Un régimen de ejércitos y instructores de cómo cambiar tu vida para mejor. #HealthandWellnessResort #ScientificallyProven #MedicallySupervised #Agregavidaatusaños

