Rashel Díaz revela el secreto detrás de su feliz matrimonio

Tras casi dos años de casados, Rashel Díaz y Carlos García no pueden creer lo rápido que ha pasado el tiempo desde ese mágico día cuando se dieron el sí definitivo.

La presentadora de ‘Un Nuevo Día’ reveló a People En Español que un matrimonio feliz requiere de un esfuerzo diario y, para ella, la clave del suyo ha sido su fe: “La presencia de Dios ha sido fundamental en nuestras vidas. Eso es lo único que no estaba en los matrimonios anteriores de ambos y eso lo atesoramos, lo respetamos, lo vivimos a diario, lo cuidamos además de nuestro amor. Tratamos de pasar tiempo solos, salimos a cenar”.

Para el verano, la cubana ya está trazando un aventurero plan para disfrutar tiempo con su familia y tomarse un respiro de su apretada agenda de trabajo: “Vamos a San Diego y de ahí rentamos un carro y vamos a ir manejando a Los Angeles, San Francisco y Napa”, aseguró Díaz.

Ahora que su hijo mayor, Juan Daniel, comenzó la universidad, Díaz no duda en aprovechar el máximo tiempo posible juntos; no obstante, sigue extrañándolo muchísimo: “Me sigue costando. Yo lo extraño mucho. Vino para el Día de las Madres y para su cumpleaños y cuando lo tengo que dejar ir me muero”.

Rashel Díaz habló de cómo explicó sus divorcios a sus hijos

Recientemente, la conductora confesó, a través de su cuenta en Instagram, cómo trató el tema del divorcio con sus hijos. “Hablar con mis hijos sobre mis divorcios fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sin embargo, me preparé para este día, ya que no deseaba que Juan y Daniela salieran afectados por la separación de sus padres. Lo primero que acordé junto a mis ex parejas es no hablar mal de nosotros y de nuestros defectos a nuestros niños aunque estuviésemos molestos por algo ocurrido”.

Rashel también aseguró que en la actualidad tiene una buena relación con los padres de sus hijos y sus respectivas parejas: “En mi vida actual me llevo excelente con las parejas de mis ex, de esta forma le mostramos a nuestros hijos que hay armonía y respeto entre nosotros, al final, los más beneficiados son los menores de la casa”.