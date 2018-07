¡No saben lo feliz que estoy! 😍 Presentar mi línea de ropa deportiva #LiveByRashelDiaz en mi casa @unnuevodia fue súper maravilloso. 💕 Gracias a todos mis compañeros de trabajo por el apoyo, a mis jefes de @telemundo por permitir lanzar mi línea en el programa y a todos ustedes que día a día están pendiente por las redes sociales de mis proyectos. 😘 A mi familia y mis amigos los adoro con todo mi corazón, ustedes también son parte de este sueño. 💗 #VidaRashel #Telemundo

