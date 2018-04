Yo no suelo pronunciarme ante muchos temas porque pienso que son pasajeros y que involucrarte en ellos es en algunos casos , perder el tiempo. Pero ahora en la actualidad de #españa tenemos a dos grandes figuras que son sus RR.MM Doña Sofía y Doña Letizia. Por un desafortunado gesto público, se ha dado a conocer el secreto peor guardado de ellas dos , que viene a ser que no se aguantan, y ojo , no apoyo a un bando ni a otro acerca de que #sofia debería recuperar el trono o que #letizia sea la única reina de España, no. Recordemos que la reina emérita no fue muy bien aceptada en este país y que desde el primer día, se ha bromeado de que es reina en un país del cual no sabe pronunciar el idioma. Pero por el contrario todos estábamos alegres de que alguien “del pueblo” como era aquella joven periodista logrará entrar en la #familiareal . Yo creo que son dos mujeres de carácter y que ninguna lo ha tenido fácil para llegar donde han llegado y que sin sus títulos reales y las joyas, son cámaras, sin escolta privada…. son personas , como tú que estás leyendo esto y como yo. En mi opinión deberíamos darlas comba , ellas son la cabeza visible del país y una discusión la tiene cualquiera. #letiziaortiz no fue enseñada para ser reina y a #sofiadegrecia no la corresponde enseñar a nadie. En harás de la conciliación dejémoslas en paz y disfrutemos de la #semanadepascua o #pascua que para eso está. Para perdonar . . . . . . . . #familiareal #familiarealespañola #letiziaysofia #leowar

