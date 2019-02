La fecha más romántica del año para muchos está cerca. El Día de San Valentín, tan esperado por los enamorados alrededor del mundo, deviene ocasión especial para hacer algo que marque una relación para siempre, una suerte de regalo o acción que siempre se recordará. Pero ¿qué no debemos hacer ese día, para no sentirnos avergonzados, pasar el peor de los días y tener un recuerdo un tanto amargo?

La conocida “influencer” de Mundo Hispánico Rita “la Fashionista” ofrece consejos sobre lo que no debemos hacer vísperas de un 14 de Febrero o el propio día de la festividad, ya seas hombre o mujer, que ha decidido pasar una jornada especial con su pareja. El primer consejo es no romper la relación el Día del Amor, “espera al menos al día siguiente y así no andas lamentándote sobre tu soledad con los demás y menos presumas que todo está bien“, asegura.

“Con tal de pasar el día en compañía de alguien no llames a tu Ex, recuerda por algún motivo ya no están juntos“, también aconseja Rita, quien sugiere que el momento tampoco es el adecuado para las llamadas “citas a ciega“, pues “las primeras citas siempre son complicadas y con la presión de San Valentín podría ser peor“. En la fecha, tampoco recomienda autoenviarse flores para demostrar que tienes un pretendiente. “¿A quién quieres engañar?“, pregunta.

Como el 14 de febrero una gran parte del mundo celebra el Amor, entre los “tips“ para la fecha se recomienda no comprometerse con su pareja, o sea, no pedir la mano en matrimonio. Como es -o debe ser- un momento especial, que se recordará mientras se viva, Rita asegura que lo mejor es hacerlo otro día, marcado también como especial, y no “cuando todos celebran y recuerdan al Amor”, agrega.

