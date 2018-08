Laura Bozzo solo quería presumir lo bien que se siente a sus 67 años de edad, con un sexy traje de baño, pero los usuarios fueron implacables y le criticaron hasta el más mínimo detalle.

Y es que la presentadora peruana compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un colorido traje de baño a rayas y tipo estraple, rematado con un sombrero de ala ancha color rojo, teniendo como fondo una playa mexicana.

“Nadar y correr en la playa mi mayor felicidad… bendiciones para todos”, escribió junto a la foto la creadora de la famosa frase “que pase el desgraciado“.

Atacan a Laura Bozzo al aparecer en traje de baño

Los piropos de sus fieles seguidores no tardaron en hacer su aparición: “Mis pin… respetos, que Dios la bendiga”, “muy linda y elegante como siempre”, “wow ¿cómo se mantiene tan bien? Dé el secreto”, “wow ya quisieran muchas de 20 estar así”, “muy bonita, realmente nadie a su edad se atrevería, pero usted es una señorona”.

Pero tampoco faltaron los duros ataques en su contra: “¿Y es necesario tanta joya para mojarse en la playa?”, “¿está viva o muerta?”, “vieja fea”, “¡jajajaja, con operaciones quién no!”, “puro pellejo. ¡Asco! Por dentro y por fuera”.

Y la ‘señorita Laura’ no se quedó callada: “No sé si se me ve bien o mal, pero lo que importa es que yo me siento bien y agradecida con Dios por tantas bendiciones”.

Tras la publicación de esa foto, Laura Bozzo compartió otro par de imágenes en las que aparece en traje de baño, pero de cuando tenía 18 y 21 años de edad.

“A los 18 años en un desfile en Ancon y a los 21 celebrando mi cumpleaños con mis padres en Grecia… lindos recuerdos”, escribió la presentadora en su publicación y rápidamente comenzó a recibir decenas de halagos.