El pasado fin de semana, el príncipe Harry y Meghan Markle asistieron a la boda de Charlie Van Straubenzee, uno de los mejores amigos del duque y de su hermano William. Como era de esperarse, la pareja de recién casados se convirtió en el centro de las miradas desde su llegada y muchos estaban pendientes del estilismo escogido por ambos.

Aunque a primera vista los Duques de Sussex lucieron impecables, tal y como acostumbran, los miembros de la realeza británica vivieron dos momentos ‘incómodos’ que la prensa no dejó pasar.

En primer lugar, Meghan sufrió un instante vergonzoso, cuando el botón superior de su vestido, diseñado por Club Monaco, se desabrochó inesperadamente, dejando al descubierto una parte de su sostén de encaje. Por suerte, la exactriz llevaba un sujetador que combinaba con su vestido. Poco después, la esposa del príncipe logró ajustar la prenda disimuladamente, sin perder el encanto y el carisma que la caracteriza.

Birthday girl #MeghanMarkle wore this lovely @ClubMonaco dress to a wedding today. I love the pink pleated detail at the bottom. Some folks are saying the colors on her dress are a little dark, what do you think? Too somber for a wedding? pic.twitter.com/lBvIUWRc0W

— Makho Ndlovu (@makhondlovu) August 4, 2018