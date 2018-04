Así como cuando el sol es intenso pero la brisa es fría…foto #paparazzi de @kolbmatteo 😎 — when the sun is intense but the air is chilly…paparazzi pic by Matteo Kolb #PattyLovesLife #PattyLoves #sea #beach #sun #bikini #sweater #family #familia

A post shared by Patricia Manterola (@patriciamanterola) on Apr 8, 2018 at 5:08pm PDT