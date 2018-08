Llaman ‘ofrecida’ a Lili Estefan por comprometedora foto con Alejandro Fernández

Wepaaaaa así o más felices @liliestefan y @alexoficial reencontrándose en #miami 👌 #NoSeLoPierdan este lunes no se lo pierdan en #Exclusiva 🐎 #rompiendofronteras #elpotrillo

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Aug 25, 2018 at 5:16pm PDT