Los Obama no irán la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido hacer la boda a su modo, a pesar que sin duda representa un hecho histórico, los enamorados aseguran que los políticos quedan fuera de su lista de invitados.

Sin duda Harry y Meghan están dejando atrás el protocolo y reorganizando muy a su manera el magno evento que contará con 2,640 invitados del Reino Unido, de los cuales 1,200 serán personas que han mostrado liderazgo y aquellas que han servido a sus comunidades, anunció este viernes el Palacio de Kensington en un tuit.

Ni Obama ni Donald Trump están en la lista de invitados

En esta ocasión ni Barack Obama ni Donald Trump formarán parte de los invitados, y en general no se verán políticos de Reino Unido en dicha celebración:

“Se ha decidido que la presencia de los líderes políticos oficiales de Reino Unido e internacionales no será requerida en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle” dijo el vocero del Palacio de Kesington según informó CNN noticias.

“Aquí están las historias de algunas personas que estarán uniéndose a la celebración en el Castillo de Windsor el 19 de mayo” redactó la cuenta oficial del palacio real.

Dentro de los invitados que se manejaron en dicha información se encuentran:

Philip Gillespie, un verdadero héroe.

Philip Gillespie from Ballymena who lost his right leg in an IED incident in Afghanistan and works to raise funds and awareness for ABF The Soldiers' Charity. pic.twitter.com/WadD7gRpRq — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 10, 2018

Philip Gillespie de Ballymena, Reino Unido perdió su pierna derecha en una explosión en Afganistán y trabaja para recaudar fondos y crear espacios en pro de ABF The Soldiers’ Charity, una fundación que ayuda a soldados, veteranos y a sus familias cuando más lo necesitan.

Otra afortunada mujer que se encuentra en la lista de invitados es Pamela Anomneze.

Pamela Anomneze from Haringey. Pamela is the manager of Studio 306 Collective CIC, a social enterprise that helps those recovering from mental health issues through the creative arts. pic.twitter.com/gSNTcRt9SO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 10, 2018

Proveniente de Hanringey, Pamela es la directora de Studio 306 Collective CIC, una empresa social que ayuda a los enfermos mentales en su recuperación a través de las artes creativas.

Y es que en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle los niños también son prioridad por lo que el pequeño Reuben Litherland engalanará la lista de los presentes.

Reuben Litherland from Derby. Reuben was born deaf and has started lunchtime lessons to teach sign language at school. pic.twitter.com/bpUUO0rIKL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 10, 2018

Este pre-adolescente de 14 años de edad, es proveniente de Derby, Reino Unido. Reuben es sordo de nacimiento y durante el recreo, imparte clases de lenguaje señas a sus compañeros.