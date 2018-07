Alicia Machado sorprendió hace unos días a sus seguidores con un cambió de look que dio mucho de qué hablar en las redes sociales. La ex Miss Universo decidió dejar atrás su usual cabello rubio para unirse al equipo de las pelirrojas.

Sin embargo, el nuevo estilo de la actriz no resultó del agrado de muchos, al punto que, en un post publicado por la cuenta de Instagram de Univisión, recibió duras críticas al respecto.

“Se veía mejor con el otro color que tenía”; “nada que ver, será que se le está acabando el presupuesto”; “no, para nada, ese look no le va”; “no la ayuda… La verdad, por delante o rubia o morena”; “ese estilo no va con ella para nada”; “me pesa decirlo pero se ve más vieja así”, fueron algunos de los cuestionamientos que hicieron los usuarios.

Alicia Machado estrena look, ¿qué tal? A post shared by Univision (@univision) on Jul 16, 2018 at 11:40am PDT

Otros no cuestionaron realmente su decisión, pero sí aseguraron que lucía irreconocible con su cabellera cobriza: “Diferente total, no se parece a la Alicia Machado de antes”; “no se parece a la Alicia Machado de antes, era muy bella”; “pues, la verdad no se párese a la Alicia que conocemos”.

Fanáticos de Alicia Machado defienden su decisión

No obstante, muchos de sus fanáticos también salieron en su defensa y llenaron de elogios a la ex reina de belleza en la red social: “Ella es hermosa de cualquier manera”; “se ve fea y vieja”; “bella se ve, espectacular. Bravo”; “muy bonita y carismática, lindo color de pelo”; “la que bella es bella”; “siempre bella con el look que se ponga”.

Sin duda, a los 41 años, la venezolana parece que cada día se ve más fresca y radiante.