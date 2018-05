Sarah Rose Summers fue elegida el lunes como la nueva Miss USA y, con seguridad, la representante de Nebraska será recordada en el futuro por protagonizar una de las coronaciones más emotivas de la historia del concurso.

Pese a ser una de las más populares y carismáticas de la contienda, la joven de 23 años no esperaba ganar la corona y, hasta el momento en el que nombraron a la segunda finalista, mantuvo un semblante tranquilo. Sin embargo, una vez que fue declarada triunfadora, entró en estado de shock y, de la extrema emoción, terminó de rodillas.

En medio del llanto, la reina de belleza apenas pudo exclamar “Ay, Dios mío, ay, Dios mío”. Aunque pudo recuperarse por unos segundos, cuando la reina saliente, Kara McCullough, y la Miss Universo, Demi-Leigh Nel-Peters, se colocaron a su lado para coronarla, sus temblorosas piernas no pudieron sostenerla por más tiempo, por lo que tuvo que agacharse de nuevo. No obstante, eso no impidió que desde ahí la bella rubia fuera coronada, al tiempo que el público presente en el Hirsch Memorial Coliseum de Shreveport, Louisiana la aplaudía de pie.

La sangre latina conquista en el Miss USA

Cabe destacar que el tercer lugar se lo llevó la delegada de Nevada, Carolina Urrea, quien tiene raíces colombo-mexicanas. En segundo lugar quedó Caelynn Miller-Keyes, Miss Carolina del Norte.

Dentro de las 51 participantes de esta edición, hubo otras cuatro latinas, entre las que estaban dos de las grandes favoritas para llevarse el primer lugar: La represente de Florida, Génesis Dávila, nacida en Puerto Rico, quien entró al grupo de las cinco finalistas, y la colombiana Nanny Egurrola, Miss Georgia, quien llegó al grupo de las 10 semifinalistas.