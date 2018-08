Mi gente linda, que mas les puedo decir? Resumir una llamada en 1 minuto está difícil🙊Sin duda alguna fue una llamada sorpresiva e inesperada de principio a Fin!! Hacia 1 mes no nos hablábamos, Nos dijimos de todo ✨ Pero quiero compartirles a todos ustedes que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada 🤗❤️. Aqui seguiré apoyándote babycito @jusecalo y esperándote mas que enamorada para vivir este momento frente a frente como siempre lo soñamos 😍😍😍 TE AMO CON EL ALMA! ERES MI VIDA ENTERA 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻!!!

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Aug 13, 2018 at 9:44pm PDT