Después de que se hicieran virales las imágenes de una boda viral entre una extranjera y un inmigrante hispano, la ‘novia’ volvió a aparecer en las redes sociales para hacer una denuncia y de paso pedir un favor a sus seguidores.

Como se recordará Leanna Marie Sac dio una entrevista a Uno TV donde explicó que conoció a su pareja en 2009 y para 2010 ya estaban viviendo juntos. También dijo que Marcos -el novio- es de Guatemala y ella de Inglaterra, pero radicada en Estados Unidos.

También comentó que en ese tiempo ella era residente permanente, mientras que Marcos era indocumentado cuando se conocieron y que además Marcos le enseñó a hablar español.

“Empecé a trabajar en una organización sin fines de lucro que se llama East Bay Sanctuary Covenant (El Santuario) donde ayudan a los refugiados con casos de migración”, dijo y agregó que se casaron el 18 de mayo de 2013.

Aunque contó que a la boda no asistió la familia de ella, además de que le dejaron de hablar por algunos meses después de la celebración y después, tras quedar embarazada. “Nunca estuvieron de acuerdo con nuestra relación y nunca aceptaron a él como parte de la familia”, explicó.

Aunque la historia no tuvo un final feliz, pues en la actualidad están separados, tienen a una hermosa bebé de tres años llamada Gwendolyn.

Sin embargo la joven dijo que hay varias cuentas en las redes sociales que se están haciendo pasar por ella, por lo que hizo un pedido para que las denuncien.

Además dijo que quiere aprovechar el momento de que su boda se hizo viral para poder llevar un mensaje de tolerancia a muchas personas: “Ya no me dejan aceptar solicitudes de amistad porque tengo 5,000 amig@s. También son muchos mensajes y no es por maleducación que no contesto yo sino que son demasiados pero gracias por el apoyo y si me conoces desde antes y ya tienes mi número es mejor que me llames o que me textees”.

También agregó que hizo un perfil de figura pública: “Espero usarlo como plataforma para promocionar ideales de igualdad y justicia social. Agréguenme los que quieran hacerlo”.

Y fue ahí donde también hizo la advertencia de la persona que robó su nombre: “Para que sepan, alguien hizo una página mía falsa que ya tiene más seguidores que la verdadera, pero ya lo reporté a ver si Facebook lo va a quitar. La falsa tiene más fotos y son robadas de mi perfil”.

Pero uno de los usuarios le cuestionó cuál era la opinión de Marcos, el padre hispano de su hija, y su respuesta fue contundente: “De hecho ni Marcos ni su familia están feliz que la gente esté hablando sobre nosotros mucho porque son personas muy privadas. Uno de los familiares de Marcos me llamó sólo para decirme que no le gustó que tuviéramos esas fotos con personas de todo santos con sus trajes típicos por qué la gente se va a confundir y va a pensar que Marcos es de ahí. Pero por eso pido que la gente deja en paz a Marcos y a su familia y si quieren comunicarse con alguien acerca de lo nuestro, que sea conmigo”.

Alguien más le dijo que le preocupaba que Marcos esté pasando un mal momento por las burlas: “Yo pienso que para Marcos debe ser difícil todo esto al fin de cuentas, la gente se burló de él más que de ti. Claro, te juzgaron más a ti por ser bonita y blanquita”.

Leanna le respondió: “Sí es cierto. Es otro ejemplo de la forma que la sociedad trata diferentemente a la gente basado en su raza. Los dos tomamos la misma decisión de estar con alguien fuera de nuestras razas, pero a la decisión mía y la decisión de él son juzgadas de manera muy distintas”.

Uno más le preguntó acerca del físico de Marcos y le preguntó porqué se casó con él si no es atractivo y Leanna contestó: “Es que yo no entiendo ¿por qué supuestamente no es atractivo? No es gordo ni pelón, tiene bonitos ojos Y todos sus dientes. ¿Cuál es el problema con él?”.

Y dijo: “Marcos es una persona muy privada y dice que no quiere la atención de la gente. Siempre ha sido muy callado. Pero gracias y cuando lo mire, voy a mencionarle lo que dijiste”.

Pero también en su Facebook oficial ha dejado algunos mensajes que han sido aplaudidos por sus seguidores: “Como mujeres, tenemos que batallar con las narrativas que definen nuestros cuerpos como instrumentos del nacionalismo o un campo de batalla para que los hombres nos ‘conquistan’, o como un artículo lo puso, nos ‘colonizan.’ Una relación sana nunca resultará de rencores raciales ni de la idealización equivocada de otra raza o cultura”.

Además dijo que le daba gusto ver que mucha gente ha compartido algunas de sus experiencias, después de que se diera a conocer su historia: “En mi post anterior, algunas personas compartieron fotos de ellos con sus parejas y eso me inspiró. A los que tienen parejas o familiares ‘diferentes’ de cualquier forma, les invito a subir fotos aquí para enojar a los racistas y otras clases de tontos, y dar fuerza y alegría a todos los demás”.

Marie Sac en este momento estudia leyes y se graduará el próximo año y el padre de su hija ya es residente legal y trabaja en una compañía de paratránsito.