Como ya es costumbre, Niurka Marcos habló sin tapujos y en esta ocasión fue sobre la batalla legal que vive Ninel Conde con su expareja Giovanni Medina.

Recordemos que la cantante mexicana Ninel Conde se encuentra en conflicto legal con Giovanni Medina, el padre de su hijo, por la custodia del pequeño que concibieron cuando eran pareja.

Ahora la actriz cubana opinó sobre la situación a través de las cámaras de Despierta América: “No existe ley sobre la faz de la tierra que le quite un hijo a una madre”, dijo para el programa de Univisión.

Niurka Marcos aconseja a Ninel Conde

Sobre las pruebas toxicológicas a las que tuvo que someterse el ‘Bombón Asesino’, la cubana exclamó: “Yo no entiendo por qué se lo hicieron a ella y a él no. Que ella pida que se lo hagan a él también, ¡Mami, ponte trucha!”.

A pesar de la supuesta rivalidad entre las artistas, en esta ocasión Niurka simplemente le envió un consejo a la cantante y hasta relató una ocasión en la que una de sus exparejas (no mencionó nombre) la amenazó con quitarle la custodia de uno de sus hijos:

“Me dijo o me amenazó con que me iba a quitar a mi hijo y le dije ‘ven, pero cuando vengas, elige el día para morirte porque ese día te moriste'”, expresó Niurka Marcos en la entrevista.

La cantante podría estar hablando de su exesposo Juan Osorio, con quien tuvo un divorcio nada amigable.

La vedette habló sobre sus exparejas y los rumores sobre un actor venezolano que supuestamente quiso aprovecharse de su cariño para que lo mantuviera económicamente, ante lo que expresó: “Duramos de novios 15 días… está muy caro, no me alcanza para mantener a un hombre”.

Sobre anteriores parejas, aseguró que jamás mantuvo a Bobby Larios ni mucho menos a Juan Osorio.

Y ante la pregunta sobre el libro que sacará el actor mexicano Bobby Larios donde relatará sus vivencias con Niurka, la cubana respondió: “Se me hace muy mediocre ya a estas alturas, se me hace muy soso, me provoca mucha pereza y me insinúa que no hay creatividad”.