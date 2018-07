Ninel Conde confiesa por qué decidió ‘hacer una tregua’ con su ex

Tras el estreno de la obra de teatro ‘Arpías’, Ninel Conde confirmó a los medios de comunicación mexicanos que hizo las pases con su expareja, Giovanni Medina, con quien se enfrenta desde hace meses en tribunales por la potestad de su hijo.

Recordemos, que hace unos días, la revista TVyNovelas publicó unas fotografías donde se ve a la cantante, junto a Medina y su hijo, mientras daban un paseo en un centro comercial en México.

Ahora, en conferencia de prensa, la actriz asegura que decidió asumir una actitud más conciliadora frente al conflicto que vive con su ex, por el bien de su pequeño: “Una mamá por los hijos trata de ver por el bienestar de ellos, trata de tener un ambiente cordial después de tanta situación y tanta desgracias. Pues se está intentando llegar a un acuerdo y esperamos que se pueda, no sé”, declaró.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si había regresado con el empresario, aseguró que “para nada”. Por otro lado, acerca de su batalla en los tribunales de justicia, afirmó que el proceso continúa y espera llegar a una sano pacto pronto: “La situación continua en su rumbo, la idea es tratar de llegar a un acuerdo, pero no es tan fácil, han pasado muchas cosas; sin embargo, siempre están los comentarios”.

Una vez que se hizo público su encuentro, muchos criticaron a la mexicana en redes sociales por rendirse ante Medina, quien ha hecho graves acusaciones contra ella (entre esas, que la ha encontrado a ella bajo efecto de drogas y alcohol). No obstante, Ninel Conde se defendió y aseguró que los cuestionamientos no tienen fundamentos, considerando que hay un menor de por medio: “Yo siento que están fuera de lugar porque existe un niño, no podemos ser egoístas, y las mujeres me van a entender”.