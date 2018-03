Esta es la imagen de una madre sometiéndose injustamente a otra prueba de pelo toxicológica arrancando pelo por pelo para poder rescatar a mi hijo de la infamia y el odio . Gracias a Dios el mal NUNCA TRIUNFA. Esperamos los resultados del @hospitalangeles mientras más grande sea la infamia más grande será la recompensa a los justos . Gracias a todos por su cariño y apoyo como siempre . Saliendo del pediatra y a la prueba toxicológica en pelo . #mujeresguerreras #justicia #noalaimpunidad🚫

