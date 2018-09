Ninel Conde responde a rumores sobre noche de pasión con Luis Miguel

Si por algo se caracteriza Luis Miguel es por ser todo un conquistador de féminas, pues siempre ha sido relacionado con gran variedad de mujeres, y en esta ocasión fue Ninel Conde la supuesta dama con la que ‘El Sol’ tuvo una noche de pasión. La cantante se expresó al respecto en una entrevista con varios medios de comunicación.

‘El Bombón Asesino’ se mostró muy contenta frente a las cámaras y entre risas traviesas respondió a los rumores sobre su fugaz romance con Luis Miguel.

Ene una entrevista presentada en Hoy previa a una de sus presentaciones y ante las preguntas de su noche de pasión con el intérprete de ‘Cuando calienta el Sol’, Ninel Conde dijo: “¡Ay, ya van a sacar esos temas!… ¡óyeme no, no fue solo eso, cómo se atreven!”.

Ninel Conde no quiso revelar detalles de supuesto romance con Luis Miguel

Asegurando que no desea colgarse de la fama ajena para agrandar su popularidad, Ninel agregó: “es que miren, como está de moda la serie, van a decir, otra que quiere, no yo no quiero, miren callada. ¡Qué idea sacar esos temas de hace 15 años, ya estense!”.

Y justo antes de marcharse, la artista eligió uno de los más recientes sencillos de Thalía para concluir con la siguiente frase: “Si no me acuerdo, no pasó“.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a Zuleyka Rivera de ‘inescrupulosa’ por lo que hizo frente a su hijo

En otros temas el Bombón asesino también fue cuestionada sobre la polémica entre su expareja José Manuel Figueroa y Maribel Guardia, a quien supuestamente el hijo de Joan Sebastian llamó “fichera”; Ninel Conde prefirió no opinar expresando que les tiene mucho respeto a ambos artistas.