Como suele hacer cotidianamente, este viernes, Myrka Dellanos utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje bíblico para inspirar a sus seguidores, junto a una selfie donde se le ve luciendo una sonrisa satisfecha,

“En mi angustia llamé al Señor, él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo; no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo; él me ayuda. ¡He de ver derrotados a los que me odian! Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre”, escribió la presentadora al pie de la publicación, que acumuló más de 22,000 ‘me gusta’.

“Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor, las derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espino; en el nombre del Señor las derroté”, agregó.

Aunque al post de la famosa latina cientos de personas respondieron de manera positiva, muchos de sus seguidores también la criticaron por usar filtros en sus fotografías: “Los filtros son muestra de inseguridad y creo tú eres más que eso”; “mi amor, no necesitas filtro”; “estos filtros destruyen, no ayudan. Ni hablar, horrible”.

Ante las críticas, Myrka Dellanos no se quedó callada y respondió a una hater así: “Nadie es “menos” por usar unas orejitas o una flor de Snapchat. ¿Hay que vivir y dejar vivir no crees? Los niños usan filtros, los adolescentes, los adultos y hasta los de la tercera edad como mi mami. Nos reímos, nos divertimos- por qué no? ¿A quien estoy hiriendo? Es mi página;) no entiendo tus comentarios pero como todo eres libre de tener tus opiniones y te las respeto. Solo que respetuosamente te digo que no estoy de acuerdo contigo”.