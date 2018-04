簡單舒適的穿搭中也可以演繹出屬於自己的look✨😎 #Gap #GapTaiwan #GapLogoRemix #演繹新自我 @gaptaiwan #lurehsu #許路兒

A post shared by ⭐️許路兒 Lure Hsu⭐️ (@lurehsu) on Jan 24, 2018 at 8:02pm PST