Moda: 8 errores comunes a la hora de escoger la ropa para ir al trabajo

Muchas veces encontrar el balance perfecto entre sofisticación y comodidad a la hora de escoger la ropa para ir al trabajo es más difícil de lo imaginado. Además, es importante también elegir prendas que sean apropiadas para el entorno donde nos desenvolvemos, pues la primera impresión sigue siendo esencial en el mundo corporativo.

Para proyectar una imagen seria y profesional, pero con toques modernos, Luisa Rangel comparte sus consejos sobre los errores que debes evitar al elegir el atuendo para ir al trabajo:

1. No uses plataformas altas y anchas. Este tipo de calzado es muy cómodo y está hecho para que ganemos muchos centímetros de más. Pero si queda a la vista, no estiliza para nada la figura y, al contrario, te hace ver mucho más pequeña. Lo mejor es que los uses con pantalones tipo campana o rectos para que tus piernas se vean más largas.

