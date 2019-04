Mitos de la moda en los que ya no debes creer

Página

Rita la Fashionista desmiente algunos mitos de la moda.

La moda varía y los estilos también. Es muy importante abrirse a la vanguardia.

Lo más importante es que te sientas cómoda con las prendas que decidas vestir.

Si seguimos reglas obsoletas de la moda, podríamos regresar a la época de las túnicas sin costura y los zapatos de cuerdas. Para nuestra fortuna, la moda es muy variante y siempre podemos introducirle cosas nuevas y romper viejas creencias. Así que hoy vamos a desmentir algunos de los mitos de la moda que más afianzados están en nuestra cultura.

Algunos mitos de la moda

Lentejuelas

Uno de los mitos que todavía mucha gente cree a ciegas es sobre el brillo a plena luz del día, especialmente, con las lentejuelas:

Las lentejuelas solo deben usarse de noche. Este es uno de los más fuertes en el mundo de la moda. Probablemente es una cuestión de gustos. Hay mujeres a las que no les gusta como se ve este mix de colores y hay algunas que lo aman. ¿Les pasa? La realidad es que en estos momentos está súper in. Usa esta combinación con unos jeans, o con un pantalón unicolor y lucirás increible, casual tanto para tu día a día como para el after office.