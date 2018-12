La ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete reveló a sus favoritas para obtener la corona de la edición 67 la noche de este domingo.

La ex Miss México decidió publicar en sus redes sociales su Top 20, en el que agregó un consejo para los fanáticos de no tomárselo personal, al subrayar que todas son hermosas y ella simplemente da su opinión como Miss Universo 2010.

“Por lo general tengo muy buen ojo y alguna de las que pongo por aquí termina ganando jajaja. Como siempre, éxito a todas y que gane ¡LA MEJOR!”, escribió la modelo mexicana.

Sus países favoritos son: Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Rusia, Jamaica, Líbano, Albania, Malta, Polonia, Guam, Japón, Nepal, Vietnam y Tailandia.

En la lista también aparece México, representado por Andrea Toscano, a quien dedicó un mensaje especial.

“Muchísima suerte @andreatoscanno de corazón lo mejor para ti y todas las mexicanas que van pisando el escenario de MU”.

Pero también se anticipó a las críticas y envió un mensaje a los países que no estaban: “A todos los fanáticos de diferentes países al rededor del mundo: no se tomen personal si no ven a su país, ahórrense el coraje etc …. todas son hermosas y yo doy mi opinión como Miss Universo 2010”.

La noche de este domingo se llevará a cabo una edición más de Miss Universo, en el que competirán 92 participantes. El evento contará con la conducción del estadounidense Steve Harvey.

Con la meta de ganar la tercera corona de Miss Universo para México y promover a nivel mundial un proyecto de nutrición infantil, Andrea Toscano está lista para competir en la final de este certamen, a celebrarse en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia.

Andrea, nacida en Manzanillo, Colima, reveló que se llevó una pulsera a Tailandia como amuleto.

“En esta pulsera, cada dije representa algo importante para mí: mis dos perritos, mi familia -somos cinco integrantes-, una corona -que es la de Miss Universo, la cual voy a ganar- y la mitad de un corazón que dice ‘hija’, pues la otra parte dice ‘mamá’ y lo tiene mi madre”, comparte.

