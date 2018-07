En traje de baño, Mía de Molina encendió las redes sociales al aparecer en un atrevido bikini color dorado, pero los fans de su propio padre le criticaron el aspecto de sus piernas.

Fue durante las vacaciones de la familia de Molina en Grecia, que la hija de Raúl de Molina cautivó a las redes con su belleza, aunque no contaba con los ataques que recibiría.

Mediante su cuenta de Instagram el presentador de ‘El Gordo y La Flaca‘, compartió algunas imágenes de su estancia en la isla de Mykonos.

Pero la foto que acaparó la atención es donde Mía aparece de perfil luciendo sus piernas, algo que fue suficiente para encontrarle algunos detalles a su figura.

“Pobrecita tiene estrías Mía, eso es lo bueno de ella que no le da miedo mostrarse tal y como es”, le dijo una usuaria.

Pero otros no tardaron en defender a la joven: “pobrecita por qué?? Yo tengo celulitis y no soy ninguna pobrecita”, “porqué pobrecita, yo la veo muy sana que eso es lo importante y sobretodo feliz”, “pero dejen de ser tan básicas , tooooodo el mundo tiene celulitis y cuál es el problema, por eso no van a dejar de vivir …….@rauldemolina sigue disfrutando con o sin celulitis la vida es una sola a seguir con la fiesta”.

Y muchos otros siguieron defendiéndola: “¿pobrecita? Celulitis tenemos el 90%de las mujeres ademas eso no es ninguna enfermedad”.

En redes, Mía de Molina acapara la atención durante sus vacaciones familiares

Pero no pudo faltar quien preguntara por el novio de Mía, ya que meses antes se generó una controversia pues la joven pidió a su padre que también pagara las vacaciones a su novio.

En los comentarios preguntaron: “¿Y el novio?”, “¿Y siempre sí fue el novio de Mía'”, “¿Raúl, ¿no le pagaste el pasaje al novio de Mía?”.

Ante las dudas de los usuarios, Millie, madre de Mía respondió que se encontraba “en un internado en Nueva York”.