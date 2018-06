El duro mensaje de Ana Patricia a su padre, enfermo de cáncer

Enamorada del cuarto de mi baby boy 💙 hoy terminamos con este hermoso proyecto ✨ Gracias a @itsmsblank & @onehappyfamilystudio que me ayudaron a que todo quedara perfecto tal y como quería 🙌🏼

A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) on Jun 16, 2018 at 1:10pm PDT