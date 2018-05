La primera dama Melania Trump rompió el silencio y escribió en Twitter que ahora mismo se encuentra en la Casa Blanca, tras rumores y especulaciones sobre y su paradero y su relación con el presidente Donald Trump.

En la primera parte de su mensaje, la primera dama tomó el ejemplo de su esposo y recaló contra la prensa: “Veo que los medios están trabajando horas extras especulando dónde estoy y qué estoy haciendo”.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!

Entonces aclaró dónde está y qué es lo que está haciendo: “Tengan la seguridad de que estoy aquí en @WhiteHouse con mi familia, me siento muy bien y estoy trabajando arduamente en nombre de los niños y los estadounidenses”.

Cabe recordar que, la última vez que Melania Trump apareció en público fue el pasado diez de mayo, al recibir junto al presidente a los tres exrehenes estadounidenses liberados por Corea del Norte.

El 14 de mayo la primera dama fue intervenida quirúrgicamente del riñón, por lo que estuvo internada hasta el día 19, cuando finalmente regresó a la Casa Blanca.

Solo a través de tuits del presidente Trump y comunicados de la Casa Blanca, se sabía algo de la primera dama, aunque en el Memorial Day celebrado el pasado lunes escribió un mensaje en honor a los soldados caídos.

On #MemorialDay we honor the many Americans who laid down their lives for our great country. As one nation under God, we come together to remember that freedom isn’t free. Thank you to all the service members & their families who sacrifice so much to keep us safe. 🇺🇸 pic.twitter.com/H6yhNQXyPg

— Melania Trump (@FLOTUS) May 28, 2018