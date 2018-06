La primera dama Melania Trump usó el jueves una chamarra en la que decía “Realmente no me importa, ¿a ti?”, para abordar un vuelo a un centro que alberga niños inmigrantes separados de sus padres.

La chaqueta verde militar con capucha tenía las palabras en inglés escritas en la espalda con estilo de graffiti.

Cuando le preguntaron qué mensaje pretendía dar la primera dama con esa prenda, la vocera Stephanie Grisham dijo: “Es una chaqueta. No hay ningún mensaje oculto. Tras la visita importante de hoy a Texas, espero que los medios no decidan enfocarse en su vestuario”.

Grisham subrayó ese mensaje en un tuit con los hashtags #AEllaLeImporta y #EsSoloUnaChaqueta.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids – rather than speculate & focus on her wardrobe – we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) June 21, 2018