Melania Trump hace su primera aparición en medio de tanto escándalo

En medio de otro escándalo por adulterio que envuelve al presidente Donald Trump, y luego de que el viernes evitó el paseo tradicional de la pareja presidencial en la aeronave South Lawn a Marine One, la primera dama Melania Trump realizó este día una sorpresiva aparición en su cuenta oficial de Twitter.

Luego de la tragedia del tiroteo que sucediera en una escuela de Florida en pleno día de San Valentín, la primera dama de Estados Unidos, utilizó su cuenta de Twitter y llamó a alentar a todos los ciudadanos a practicar el poder de la bondad, lo anterior con motivo del #RandomActsofKindnessDay (Día de los Actos de Bondad).

La esposa de Donald Trump escribió: “Aliento a todos a probar el poder de la bondad en este día. Es una oportunidad para enseñarle a nuestros niños la importancia de cuidarnos los unos a los otros”.

I encourage everyone to test the power of kindness on #RandomActsofKindnessDay . It’s an opportunity to teach our children the importance of taking care of one another.

El tuit que se aproxima a los 6500 retuits y los 27 mil ‘me gusta’ recibió todo tipo de respuestas por parte de los usuarios: “Por Dios santo, este no es el momento apropiado para eso”, escribió una usuaria; en otro de los comentarios se puede leer: “Sólo dedícate a alentar a tu esposo y todo estará bien”; las ofensas en contra de su esposo continuaron: “Todo empieza con tu esposo, habla con él sobre tu campaña antibullying”, “Empieza con tu esposo. Sus políticas están aterrorizando a las familias de América, incluida la mía”.

Cabe resaltar que desde hace días, Melania Trump es objeto de diversas especulaciones sobre su relación con Donald Trump y fuertes críticas por romper una tradición a raíz de las acusaciones de indiscreciones de su esposo. El 30 de enero se trasladó sin el presidente al Capitolio en Washington, DC, para asistir al discurso del Estado de la Unión.

Yesterday’s visit to @CincyChildrens was very informative. Learned their latest studies on babies exposed to opioids during pregnancy & the development of NAS. Enjoyed my time with children who are patients there! pic.twitter.com/OMVGNmjQZ6

— Melania Trump (@FLOTUS) 6 de febrero de 2018