La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, premiará a dos latinas entre las 10 ganadoras del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2018, informó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

La defensora de los derechos humanos, Aura Elena Farfán, de Guatemala, y la doctora forense, Julissa Villanueva, de Honduras, serán las dos hispanas a las que galardonará la esposa del presidente Donald Trump.

“Farfán es una valiente defensora de las familias de los desaparecidos por la fuerza durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996)… Ha sido activista de derechos humanos desde que su hermano desapareció en 1984. Recibió amenazas de muerte a lo largo de los años por su trabajo y fue secuestrada por asaltantes armados en 2001”, señala el DOS al resumir la labor de la guatemalteca.

“Farfán ha trabajado en silencio durante años y rara vez ha aparecido en los reflectores. Los 33 años de trabajo dedicado en la búsqueda de justicia para las familias de los desaparecidos por la fuerza han inspirado a una generación de jóvenes activistas y arrojan luz sobre los esfuerzos de justicia transicional en Guatemala”, agrega sobre Aura Elena.

The 2018 International #WomenOfCourage Award recipients have been announced. These 10 women will be honored during a ceremony hosted by Deputy Secretary Sullivan, featuring remarks by First Lady Melania Trump, on March 23, at 2:00 pm EDT. https://t.co/1P3s4iUbid @FLOTUS #DipNote

