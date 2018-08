Al parecer, las contradicciones entre la pareja presidencial de Estados Unidos siguen a la orden del día. Tras las intensas críticas que Donald Trump dejó caer en contra el basquetbolista LeBron James por medio de Twitter, Melania Trump hizo una inesperada declaración que se opone a la opinión de su esposo.

Recordemos que, esta semana, el mandatario atacó a la estrella de la NBA, luego de que fuera entrevistado por CNN. “Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon”, escribió Trump en un tuit. “Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!”, agregó.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018