Después de la controversia que provocó Melania Trump al usar una chamarra que rezaba “Realmente no me importa, ¿a ti?”, para abordar un vuelo a un centro que alberga niños inmigrantes separados de sus padres, la primera dama viajó a Camp Key, Arizona, para reunirse con funcionarios que se ocupan de las familias migrantes detenidas al intentar cruzar ilegalmente la frontera.

Aunque las críticas en su contra no se han silenciado, ahora la esposa del presidente Donald Trump dio de qué hablar en redes sociales con la reacción que mostró después de que le enseñaran la fotografía de un niño inmigrante costarricense, de seis años, que fue abandonado en la parte estadounidense del desierto de Sonora, en el estado de Arizona.

En el clip, difundido por varios medios locales, se puede ver a unos agentes fronterizos de la localidad de Tucsón mostrarle a la primera dama las imágenes del menor hallado, mientras le explicaban que fue abandonado por su tío en pleno desierto, vestido con ropa de abrigo, una mochila y una botella semivacía de Coca-Cola, mientras hacía una temperatura ambiental de 38 grados.

"People also have to understand the dangers of the desert [and] violence that exists out there," a border official said to Melania Trump, showing her images of emaciated migrant children they see "on a daily basis." pic.twitter.com/85qHOomF2b

— POLITICO (@politico) June 28, 2018