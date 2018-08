Hay un mundo lleno de hermetismo detrás de la poco convencional relación entre Melania Trump y su marido, Donald Trump. Pero lo que sí es evidente es que la primera dama no piensa dos veces antes de contradecir públicamente la opinión del mandatario o negarse a tomar su mano en una aparición oficial.

Ahora, después de haber generado varias polémicas con sus elecciones de vestuario, la exasesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, confirmó que la exmodelo también utiliza la moda para ‘castigar’ deliberadamente a su esposo.

Según, Omarosa, quien lanzó ’Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House’, un libro que contiene una larga lista de denuncias escandalosas contra el presidente, reveló a Newsweek las intenciones detrás de los looks de Melania: “Tomadas como un todo, todas sus rebeliones de estilo han servido para el mismo propósito. No solo son estrategias de distracción. Creo que Melania usa el estilo para castigar a su esposo”, aseguró.

Por ejemplo, en el caso de la controversia que la primera dama provocó al utilizar una chamarra con la leyenda “I really don’t care, do you?” (“Realmente no me importa, ¿y a ti?”) para visitar a niños migrantes retenidos en la frontera de Estados Unidos, Manigault Newman afirmó que Melania Trump fue “obligada” a realizar dicho viaje para “limpiar el caos de su marido”, así que el mensaje en la prenda de ropa estaba dirigido a él.

“Ella usó esa chaqueta para dañar a Trump, desencadenando una controversia que él tendría que arreglar, prolongando la conversación sobre la insensibilidad de la administración, arruinando el viaje en sí, y tratando de asegurarse de que nadie le pidiera que hiciera algo así otra vez” declaró.

Manigault Newman, que fue concursante en el reality show de Trump “The Apprentice” y luego asesora presidencial sénior, presenta al presidente como un hombre disperso, ensimismado, misógino e inseguro.

Después de defenderlo durante años, llegó a la conclusión de que Trump era un intolerante, dijo que su libro. “No quería creerlo. Rechazaba lo que decían otros sobre él porque no lo conocían como yo. Tuve que sufrir el dolor de presenciar su racismo con mis propios ojos y escucharlo con mis propios oídos, muchas veces, hasta que ya no pude negarlo”, escribió.